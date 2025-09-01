Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 1 вересня: мінус ще 850 окупантів і майже п’ять десятків артсистем
Втрати ворога на 1 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 850 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 286-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 082 990 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 1 вересня 2025
- особового складу – близько 1 082 990 (+850) осіб;
- танків – 11 155 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 229 (+17);
- артилерійських систем – 32 248 (+49);
- РСЗВ – 1 476;
- засобів ППО – 1 213;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55 276 (+214);
- крилатих ракет – 3 664;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 399 (+94);
- спеціальної техніки – 3 952.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
