Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна прискорює постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від ворожих ракет.

Про це він заявив у понеділок, 1 вересня, після Ставки.

Зеленський про посилення ППО

Зеленський повідомив, що на Ставці окремо зупинилися на потребах протиповітряної оборони.

Він доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати уряд, ОВА та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої й середньої дальності та збільшити фінансування виробників дронів.

– Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами, – повідомив глава держави.

Пріоритетом він назвав збиття шахедів, а звіти про постачання мають подавати щотижня. Також обговорили захист енергомереж і об’єктів у прифронтових та прикордонних громадах і забезпечення резервних джерел.

Зеленський також оголосив про підготовку технологічної Ставки за участі виробників українських ракет, дронів і засобів ППО, що дозволить збільшити виробництво озброєння та підвищити ефективність українських ударів.

Крім того, детально обговорили підготовку до опалювального сезону. Він наголосив, що пріоритетом є контроль за виконанням доручень та реалізація домовленостей з партнерами.

За його словами, ще з літа триває підготовка енергетичного сектору до зими, і важливо випереджати графік, враховуючи всі загрози.

Президент додав, що заслухав доповіді щодо видобутку та постачання енергоресурсів і генерації електроенергії. Він відзначив результати роботи Нафтогазу та Укренерго і повідомив про затвердження подальших кроків із закупівлі необхідних обсягів газу.

