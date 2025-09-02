Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні через технічні труднощі ввечері у вівторок, 2 вересня.

Нова пошта не працює 2 вересня – причина

Як повідомляє компанія Нова пошта, їхня команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів.

У компанії наголосили, що інформацію про відновлення буде опубліковано на офіційному сайті Нової пошти та на сторінках у соціальних мережах.

– Дякуємо за розуміння та підтримку, – зазначається у повідомленні.

Нещодавно користувачі почали скаржитися на перебої у роботі онлайн-сервісів Нової пошти.

У ніч на четвер, 28 серпня, сортувальне депо Нової пошти зазнало пошкоджень під час масованої комбінованої атаки російських військ по Києву, внаслідок чого постраждало троє працівників.

Як повідомили в компанії, ракетний удар прийшовся на автодвір цього сортувального депо.

