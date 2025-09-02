На Харківщині та Сумщині через передислокацію сил Росія зменшує активність, водночас посилюючи тиск у районі Серебрянського лісу.

РФ активізується у Серебрянському лісі

У соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що російська військова активність у Харківській та Сумській областях зменшилася, бо Сухопутні війська РФ передислокують частину сил в інші райони. Це, скоріш за все, є частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема у Донецькій області.

– Відкриті джерела повідомляють, що за останні два дні українські сили успішно провели контрнаступ на захід від Куп’янська, важливого логістичного центру в Харківській області, де протягом останнього місяця Росія досягла значних успіхів у спробах оточити місто, – інформує британська розвідка.

Зараз дивляться

Зазначається, що протягом останніх 10 днів російські війська просунулися на півночі Донецької області і ведуть бої за Серебрянський ліс. Росіяська армія зміцнила свої позиції вздовж річки Сіверський Донець.

– Російські Сухопутні війська майже напевно використовують ліс як часткове укриття від БпЛА, а їхня кінцева мета, ймовірно, Ямпіль, що розташований приблизно за 10 км на захід. Якщо Ямпіль буде захоплений, він, імовірно, стане потенційною відправною точкою для атак на місто Лиман, – вважають у британській розвідці.

Зокрема, на думку аналітиків, пріоритетним для РФ залишається Покровський напрямок, де у порівнянні з рештою напрямків відбувається найбільше російських атак.

До речі, раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ перекидає “елітні” підрозділи в Донецьку область, готуючи осінній наступ там.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.