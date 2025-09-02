Служба безпеки України викрила групу колаборантів, які коригували артилерійські та дронові удари по позиціях українських військ на правобережжі Херсонщини.

Про це повідомили у СБУ.

На Херсонщині викрито агентурну мережу ФСБ

СБУ вдалося затримати одного із учасників ворожого угруповання. Ним виявився 65-річний місцевий житель, який очікував на повну окупацію регіону. Його основним завданням було виявлення складів зі зброєю, боєприпасами та місць базування українських військових.

Колаборант на власному авто об’їжджав місцевість, фіксував військові об’єкти та відстежував переміщення ешелонів із технікою. Для збору додаткової інформації він випитував дані у волонтерів під виглядом побутових розмов.

Отримані відомості агент передавав знайомій зі Скадовського району, яка після окупації пішла на співпрацю з ФСБ та виконувала роль резидентки – координувала і вербувала нових агентів.

– Пріоритетними цілями ворога були пункти базування Сил оборони і тактичних групи БпЛА, які виконують бойові завдання на південному фронті, – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ вилучила у затриманого колаборанта п’ять мобільних телефонів, які він використовував для передачі інформації. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Резидентці планують повідомити про підозру заочно — вона переховується на тимчасово окупованій території.

