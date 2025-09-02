Одеса — одне з найвідоміших і найколоритніших міст України, розташоване на узбережжі Чорного моря. Місто славиться своєю багатою історією, архітектурою, культурними традиціями та особливим гумором мешканців.

Скільки років місту Одесі, читайте в нашому матеріалі.

Коли день народження Одеси

Сьогодні, 2 вересня, день народження Одеси — одне з найважливіших свят для кожного одесита та одеситки.

Раніше цей день завжди проходив масштабно, а саме з концертами на Потьомкінських сходах, виступами артистів на площах і вулицях, благодійними ярмарками, парадами та феєрверками. Однак через повномасштабне вторгнення РФ цьогоріч великі урочистості не проводяться.

Скільки Одесі років

Перше святкування Дня міста відбулося в 1849 році, коли його відзначили як 55-ту річницю заснування Одеси. Відтоді одесити щорічно святкують цей день. Отже офіційно Одесі 231 рік.

Офіційним роком заснування Одеси вважається 2 вересня 1794 року — у радянський період цю дату закріпили як початок будівництва Одеси. Але справжня дата заснування Одеси викликає низку суперечок серед істориків.

Адже історія поселень на території сучасного міста відома ще з 1415 року, коли ця місцевість називалася Хаджибей. Люди селилися тут ще в античні часи. Назва Одеса вперше зустрічається 10 січня 1795 року. На місці нинішнього Приморського бульвару протягом кількох століть стояла фортеця Хаджибей.

За словами професора кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука, за часів Великого князівства Литовського на цьому місці діяв порт Кочубіїв.

У середині XVII століття Кочубіїв згадується як занепала фортеця. Історики одностайно вважають, що її зруйнували українські козаки. Інші міста того часу, як-от Очаків та Аккерман, залишилися цілими, а Кочубіїв, розташований близько до українських територій, зазнав руйнувань.

Фортеця стояла на скелі біля моря — місце, яке сьогодні вважають Приморським бульваром. З того часу проходили важливі шляхи: дорога з Аккерману через переправу Маяк йшла далі через Кочубіїв до Очакова і Криму. У документах тих часів зазначалося, що козаки часто розташовувалися в самій фортеці та нападали на каравани, які рухалися повз. Хоча фортеця була ще в прийнятному стані, вона залишалася занедбаною.

Варто наголосити, що тоді ще не було сучасної Одеси. Офіційною датою заснування міста вважають 1794 рік, але історія цих земель сягає набагато глибше і охоплює значно довший період, ніж зазначено у статуті міста.

Як святкують День народження Одеси у 2025 році

З нагоди святкування Дня міста у 2025 році заплановані такі заходи:

2 вересня 2025 року – проведення Єдиного тематичного уроку в закладах освіти міста;

2 вересня 2025 року – відеопривітання Парламенту старшокласників Одеси з Днем знань та Днем народження міста, флешмоб Рідне місто, вітаємо! у соціальній мережі Facebook;

2 вересня 2025 року – інтерактивне інтерв’ю Парламенту старшокласників Одеси За що я люблю своє місто із подарунком у вигляді штучних сердечок для перехожих у різних локаціях міста;

2 вересня 2025 року – екскурсія до Музею цікавої науки для дітей загиблих Героїв України, учнів загальноосвітніх закладів міста;

2 вересня 2025 року – відкриття міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу мистецтв Біла акація;

2 вересня 2025 року – виставка Street Art Odessa Life Deise Якір – серце Одеси.

