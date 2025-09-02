Втрати ворога на 2 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 800 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 287-му добу повномасштабної війни сягнули 1 083 790 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 2 вересня 2025

особового складу – близько 1 083 790 (+800) осіб;

танків – 11 156 (+1);

бойових броньованих машин – 23 233 (+4);

артилерійських систем – 32 301 (+53);

РСЗВ – 1 477 (+1);

засобів ППО – 1 213;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170);

крилатих ракет – 3 664;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89);

спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.