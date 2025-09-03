Народні депутати звернулися до парламентів та урядів інших країн, а також міжнародних організацій із закликом засудити вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія як акт політичного терору, що є складовою агресивної війни Росії проти України.

Це сталося під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 3 вересня.

ВР закликала партнерів засудити вбивство Парубія

За відповідну постанову №13723 проголосували 296 народних депутатів.

Як зазначено у картці постанови на сайті Верховної Ради, її ініціаторами виступили 72 народних депутати.

У зверненні Верховна Рада просить Європейський парламент і парламенти країн ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, загиблих через агресію РФ.

Крім того, народні депутати закликали міжнародних партнерів посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію як державу-терориста та надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони для протидії терористичним і диверсійним загрозам.

Верховна Рада у своєму зверненні також вимагає від українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та ефективно розслідувати вбивство Парубія, за необхідності залучаючи міжнародних експертів.

Вбивство Андрія Парубія

У Львові в суботу, 30 серпня, застрелили Андрія Парубія, народного депутата та голову Верховної Ради у 2016-2019 роках.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві нардепа. Очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія – не випадковий злочин і в ньому є російський слід.

1 вересня у Львові попрощались із Андрієм Парубієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі у вівторок, 2 вересня.

