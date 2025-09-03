Чоловікам віком 18–22 років дозволили виїзд за кордон, але все ж є певні категорії, які не зможуть виїхати. Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини, не зможуть виїхати держслужбовці, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону. Вони зможуть перетнути кордон лише у разі службового відрядження.

Також багато дискусій викликає вік, до якого можна виїхати за кордон. Факти ICTV дізнавалися, чи можна виїхати з України у 22 роки.

Чи можна виїхати за кордон у 22 роки

Адвокатка Дар’я Тарасенко на своїй сторінці у Fecebook розповіла, що постанова Кабінету Міністрів № 1031 викликала жваві обговорення щодо того, як правильно розуміти формулювання у документі про виїзд за кордон чоловіків віком “до 22 років включно”. Зокрема, постало питання, чи можуть виїхати за кордон чоловіки, яким вже виповнилося 22 роки і 2 місяці.

На думку адвокатки формулювання “до 22 включно” справді не зовсім вдале, тому щоб зрозуміти його сенс, потрібно аналізувати не лише цей фрагмент, а всю постанову в цілому. Крім норми про 22 (включно) Постанова містить ще й таку норму: В абзацах дванадцятому і тринадцятому пункту 2-1, пункті 2-8, абзацах першому та сімнадцятому пункту 2-12 , абзаці першому пунктів 2-13, 2-20 – 2-22 цифри “18″ замінити цифрами “23”.

Раніше ці пункти регламентували, що чоловіки від 18 до 60 років могли перетинати кордон за певних умов, наприклад, як супроводжуючі, моряки, авіаперсонал, звільнені контрактники до 25 років, діячі культури та медійники. Також для них передбачалося обов’язкове повернення не пізніше за підопічного.

За словами юристки, тепер для всіх зазначених категорій умовою дозволу на перетин є досягнення 23 років. Це означає, що додаткові обмеження для молодших осіб до цього віку не застосовуються. Тобто, юнаки можуть перетинати кордон до досягнення 23 років. Слово “включно” додане саме для уточнення цього моменту, якщо б йшлося про “до досягнення 22”, то такого уточнення не знадобилося б.

Варто також пам’ятати, що вік рахується саме в роках, а не в місяцях, тижнях чи днях. Проте на практиці можуть виникати складнощі з тлумаченням норми для тих, кому вже виповнилося 22 роки.

Виїзд за кордон у 22 роки: які документи потрібні

Для виїзду за кордон чоловіків до 22 років (включно), необхідно мати документи:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ (ВОД),

відсутність запису про розшук у реєстрі Оберіг.

За словами адвокатки, хоч у новій Постанові про це прямо не йдеться, п. 17 Постанови КМУ №560 визначає, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні пред’являти ВОД при перетині кордону. У разі його відсутності відмовляють у перетині, а при наявності запису про розшук – викликають поліцію.

Адвокатка рекомендує кілька способів отримання або підтвердження ВОД:

користуватися старим паперовим документом (якщо він виданий раніше та не суперечить даним реєстру);

отримати новий паперовий ВОД у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

користуватися ВОД через Резерв+;

користуватися ВОД через портал Дія.

