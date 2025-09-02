Навіть якщо буде припинення вогню, мобілізація в Україні триватиме протягом певного часу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю Суспільному.

Мобілізація в Україні триватиме – Паліса

– Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання, – наголосив Паліса.

Він пояснив, що наразі демобілізація неможлива, оскільки необхідні нові військовослужбовці, які мають замінити тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті.

– За всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов’язки, хто воює у складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз, – зазначив заступник керівника ОП.

Паліса додав, що йому, як військовому, важко бачити у соцмережах, що частина українців воює, тоді як інші продовжують жити звичним життям.

Він наголосив, що держава не має наміру перетворювати мобілізацію на “вічне рабство”, але мусить ухвалювати рішення так, щоб не допустити зниження обороноздатності країни.

За його словами, найближчим часом Міноборони та Генштаб представлять оновлений план мобілізації.

Паліса також звернув увагу, що впродовж останніх чотирьох місяців у процесі мобілізації спостерігається стабільна позитивна динаміка.

Раніше, коментуючи дозвіл уряду на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Паліса наголошував, що питання зниження мобілізаційного віку наразі не стоїть на порядку денному.

