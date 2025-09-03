Бронювання працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях тепер можна здійснювати через портал Дія.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Бронювання працівників критично важливих підприємств: як це працює

13 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки.

Як повідомили в уряді, новий механізм уже реалізований на порталі Дія. Це рішення має на меті підтримати бізнес, який продовжує роботу в умовах війни, зберегти робочі місця та одночасно забезпечити потреби оборони.

– Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств — це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами, – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних співробітників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей показник збільшено до 100%.

Як забронювати працівника через Дію

Бронювання працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях можливе за інструкцією:

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%;

Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим;

Державний орган засобами Порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%;

Підприємство засобами Порталу Дія додатково бронює усіх працівників;

