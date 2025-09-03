Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки в українській армії.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Нарада головнокомандувача ЗСУ: що відомо

Основною темою наради стало забезпечення безпеки у навчальних центрах в умовах постійних атак дронами та ракетами з боку ворога.

Зараз дивляться

Олександр Сирський наголосив, що значну увагу приділено питанням зведення захисних споруд, а також забезпеченню навчальних центрів засобами протиповітряної оборони, системами спостереження та прикриття.

За його словами, протягом літнього періоду у цій сфері виконано значний обсяг робіт.

У центрах підготовки активно будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців.

На стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення, що дозволяє підвищити безпеку під час навчань.

— У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях, – повідомив Сирський.

Попри проведену роботу, обсяг завдань залишається значним.

— За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни, – зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день і реалізується за програмою шостого видання.

Вона враховує сучасні тактичні та технологічні виклики війни.

— В умовах, коли противник тисне на нас чисельністю, якість підготовки наших військовослужбовців є одним із вирішальних факторів, – наголосив Сирський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Сирський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.