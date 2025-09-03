Сирський доручив прискорити будівництво підземних укриттів у навчальних центрах ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки в українській армії.
Про це Сирський повідомив у Facebook.
Нарада головнокомандувача ЗСУ: що відомо
Основною темою наради стало забезпечення безпеки у навчальних центрах в умовах постійних атак дронами та ракетами з боку ворога.
Олександр Сирський наголосив, що значну увагу приділено питанням зведення захисних споруд, а також забезпеченню навчальних центрів засобами протиповітряної оборони, системами спостереження та прикриття.
За його словами, протягом літнього періоду у цій сфері виконано значний обсяг робіт.
У центрах підготовки активно будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців.
На стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення, що дозволяє підвищити безпеку під час навчань.
— У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях, – повідомив Сирський.
Попри проведену роботу, обсяг завдань залишається значним.
— За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни, – зазначив головнокомандувач.
Він також підкреслив, що курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день і реалізується за програмою шостого видання.
Вона враховує сучасні тактичні та технологічні виклики війни.
— В умовах, коли противник тисне на нас чисельністю, якість підготовки наших військовослужбовців є одним із вирішальних факторів, – наголосив Сирський.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олександр Сирський