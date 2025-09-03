У Калуші Івано-Франківської області зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря через російський обстріл 3 вересня.

Наслідки обстрілу Калуша

За інформацією голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки у Калуші, ліквідовано. Наразі триває розбір завалів.

Однак після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі, повідомляє Калуський районний відділ ДУ Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України.

– На жаль, у нас немає покращень по якості атмосферного повітря у межах санітарно-захисної зони. Тому ми вирішили продовжувати, щотри години моніторинг стану якості атмосферного повітря, – повідомив міський голова Андрій Найда.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Як наголошують фахівці, дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Нагадаємо, що РФ близько третьої ночі та шостої ранку 3 вересня завдала ударів по Калушу Івано-Франківської області. Після цього було тимчасово призупинено навчальний процес у школах та садочках.

Як повідомляє міський голова Андрій Найда, завтра о 6 ранку буде проведено контрольну перевірку якості повітря і, виходячи з ситуації, ухвалено рішення, чи пускати дітей до школи та дитячі садочки.

За його словами, через атаку РФ було пошкоджено 47 приватних будинків.

Також він закликав мешканців міста не чіпати уламки дронів та ракет, а у разі їх виявлення одразу дзвонити до поліції.

