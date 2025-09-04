Про який новий наступ армії РФ на Сході України пишуть західні ЗМІ, не зрозуміло, бо він один і триває вже понад рік із різними фазами активності окупантів, які залежать від втрат та резервів противника.

Так керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андій Коваленко відреагував на публікацію Bloomberg про нібито підготовку Росією нового наступу в Україні.

ЦПД про так званий новий наступ РФ

– В інфопросторі з посиланням на публікацію одного із західних видань активно поширюються повідомлення про підготовку Росією “нового масштабного наступу на Донбасі”, – кажуть у ЦПД.

Зараз дивляться

І зауважують, що насправді окупаційні війська РФ не припиняють наступальних дій на Донбасі вже понад рік.

– Ці дії йдуть з різною інтенсивністю, але не залежать від риторики Путіна та його високопосадовців. Єдине, що зупиняє росіян, – це дії Сил оборони України, які завдають агресору великих втрат. Незмінними залишаються і плани кремля щодо “захоплення всього Донбасу”, – йдеться в заяві Центру.

Тому закликали критично оцінювати публікації окремих медіа.

Що цьому передувало

Сьогодні на сайті Bloomberg вийшов матеріал, в якому видання з посиланням на джерела пише, що минулого тижня європейські лідери під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським нібито висловили занепокоєння тим, що Росія готує новий наступ проти України.

За їхніми даними, на засіданні ради безпеки в Тулоні німецькі та французькі чиновники обговорювали скупчення російських військ біля Покровська в Донецькій області, куди РФ перекинула великі сили.

Водночас видання зауважує, що у п’ятницю президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перекинула 100 000 солдатів на лінію фронту за містом, яке війська РФ намагалися оточити та захопити безуспішно вже понад рік.

– Захоплення Покровська відкриє шлях для російського наступу на набагато більші міста Краматорськ та Слов’янськ, оскільки Москва прагне контролювати всю Донецьку область, – йдеться у публікації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.