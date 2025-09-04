Від початку повномасштабного вторгнення Росія не захопила жодного обласного центру в Україні, втративши понад 1 млн військових вбитими та пораненими.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, відповідаючи на заяву російського диктатора Володимира Путін, який напередодні сказав, що РФ досягне всіх своїх цілей військовим шляхом, якщо Україна не пристане на її умови.

Реакція України на погрози Путіна

Дипломат нагадав очільнику Кремля про так звані досягнення РФ за роки повномасштабної війни:

понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких лише 0,3% – під час “літнього наступу”;

у 2014 році РФ захопила чотири українських адмінцентри, тоді як Україна зберегла контроль над 23; і ця цифра залишається незмінною через 3,5 року повномасштабної війни;

Росія витрачає $1 млрд на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка розвалюється.

З огляду на це Тихий зробив три висновки:

– Росія не перемагає, а Україна не програє. Російські матері і виробники Лад – дві реальні цільові аудиторії заяви Путіна. Тиск на Росію треба посилити, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Напередодні Путін також заявив, що нібито готовий провести переговори із Зеленським. Як можливе місце зустрічі він назвав Москву.

