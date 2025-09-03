Сценарій Південної Кореї, коли після завершення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, але країна змогла досягти економічного процвітання, може бути застосований в Україні.

Проте ідентичне відтворення цієї моделі для нашої держави не підходить у плані безпеки, вважає президент Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував корейський сценарій для України

– Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують, – сказав Зеленський у інтерв’ю для Le Point, яке було опубліковано 3 вересня.

За словами президента, доки стиль керівництва Північної Кореї залишається незмінним, Південна Корея не може бути повністю захищеною.

Крім того, країна має численні системи ППО, що гарантують її безпеку.

– Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 млн, тоді як населення Росії – понад 140 млн. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п’ять, шість, а то й десять разів більші, – наголосив Зеленський.

Він також додав, що ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом.

