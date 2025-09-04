Втрати ворога на 4 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 289-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 085 410 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 4 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 085 410 (+840) осіб;

танків – 11 157;

бойових броньованих машин – 23 241 (+4);

артилерійських систем – 32 385(+45);

РСЗВ – 1 479 (+2);

засобів ППО – 1 215 (+2);

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261);

крилатих ракет – 3 664;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 692 (+92);

спеціальної техніки – 3 956.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

