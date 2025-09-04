Президент України Володимир Зеленський попередив, що територіальні поступки Росії призведуть до поширення війни на європейський континент.

Таку позицію він висловив в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Зеленський про ризики російської агресії для Європи

Зеленський спростував поширену думку про те, що відхід українських військ зі східних регіонів принесе мир.

Натомість він нагадав історію російських захоплень, пояснивши логіку кремлівської стратегії поетапної окупації.

Український лідер детально розкрив механізм російської тактики, зазначивши, що кожна захоплена територія використовується як плацдарм для подальшого просування.

Путін захопив Крим для оточення півдня України, а частину Донбасу у 2014 році – для повної окупації східних регіонів.

— Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості, – пояснив президент України.

Зеленський закликав європейців мислити в ширшому масштабі та уявити наслідки успішної реалізації первісного плану Путіна щодо захоплення всієї України.

За словами президента, у такому випадку Україна стала б плацдармом для нападу на Європу, якщо континент виявиться недостатньо сильним для протистояння.

Український лідер навів конкретні технічні аргументи, нагадавши про відстань між Москвою і Парижем менше 3 тис. кілометрів та радіус дії сучасних ракет.

— Ракети, які Росія сьогодні використовує проти України, мають радіус дії 2 500 км. Ми й самі маємо ракети з радіусом дії 3 тис. км. І війна стимулює технологічний розвиток тут, в Європі, але також і в Росії, – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що через два роки у сторін будуть ракети з радіусом дії 5 тис.км.

Президент зауважив, що саме від долі України залежатиме майбутнє європейської безпеки та розташування східного кордону континенту.

Він нагадав історичні паралелі з поділом Європи часів холодної війни, коли східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу.

За словами Зеленського, якщо Україна не встоїть, новий кордон може пройти через Польщу або навіть Німеччину.

Він закликав Європу усвідомити масштаб загрози та не дозволити російським амбіціям поширитися далі на захід.

Український лідер наголосив на необхідності сильної європейської позиції, оскільки рішення Путіна щодо подальшої агресії залежатиме від спроможності Європи до опору російській експансії.

Нагадаємо, що Коаліція охочих збереться сьогодні 4 вересня.

Участь у засіданні візьмуть 35 учасників, а його результати лідери ЄС обговорять з президентом США Дональдом Трампом.