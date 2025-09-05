В Україні за булінг можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все залежить від того, наскільки серйозні наслідки цих дій. Якщо булінг не призвів до серйозних травм чи трагедій, то людині можуть виписати штраф або дати громадські роботи.

Якщо постраждалий отримав тілесні ушкодження або сильно постраждав психологічно, то кривдника можуть посадити за ґрати або притягнути до виправних робіт. Але велике значення має вік порушника.

Читайте в нашому матеріалі про те, яка відповідальність передбачена за булінг у школі, хто несе покарання та як діяти у випадку цькування.

Що таке булінг в школі

З початком нового навчального року діти активніше спілкуються між собою, що інколи призводить до конфліктів і може перерости в булінг. Начальник Ювенальної поліції України Василь Богдан роз’яснив, куди звертатися у разі цькування дитини, та яку відповідальність передбачає.

Булінг — це неприпустиме явище, яке може проявлятись у різних формах. Найпоширенішим сьогодні є кібербулінг — знущання за допомогою мобільних телефонів або в соціальних мережах.

19 січня 2019 року в Україні набув чинності Закон № 2657-VIII, який вніс зміни до ряду нормативних актів і чітко визначив поняття булінгу. Так, у Законі України Про освіту булінг (цькування) визначено як дії або бездіяльність учасників освітнього процесу, що мають форму психологічного, фізичного, економічного або сексуального насильства, у тому числі з використанням електронних засобів комунікації.

Такі дії вчиняються щодо малолітніх або неповнолітніх осіб, або самими неповнолітніми стосовно інших учасників освітнього процесу, і в результаті можуть призводити до шкоди психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого.

Щоб поведінку визнали булінгом, вона має бути:

систематичною (а не одноразовою),

навмисною та такою, що завдає шкоди.

Це може бути як відкрите знущання, так і приховане, наприклад, коли людину постійно ігнорують, виключають із спілкування або підколюють так, що це знижує її самооцінку.

Водночас не все, що здається булінгом, ним є. Наприклад, разова сварка, лайка чи навіть бійка, це неприємно, але якщо це не повторюється і не має на меті принизити, то це не булінг у юридичному сенсі.

Яка відповідальність за булінг в школі

Найчастіше це адміністративна відповідальність за булінг в школі (стаття 173-4 КУпАП). Цивільна відповідальність можлива, якщо людина через булінг подає в суд і вимагає компенсацію за моральну шкоду або захист честі й гідності.

За булінг в освітньому середовищі до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті як учасники освітнього процесу, зокрема педагоги, інші працівники школи чи закладу освіти, асистенти дітей, так і батьки учнів.

У найстрашніших випадках, коли через булінг людина накладає на себе руки або намагається це зробити, винного можуть притягнути за статтею 120 Кримінального кодексу — “доведення до самогубства”. Це може обернутись до 10 років позбавлення волі, особливо якщо мова йде про неповнолітнього.

Важливу роль у боротьбі з булінгом відіграють школи та навчальні заклади. Їхні керівники зобов’язані реагувати на всі випадки цькування і повідомляти поліцію. Якщо про це мовчать і “заминають”, то відповідальність несе вже керівник.

Чи є штраф за булінг в школі

За булінг можуть карати по-різному. Найчастіше це штраф (від 850 грн до 1700 грн), або громадські роботи (20–40 годин). Але тут є певні обмеження, які стосуються віку порушника.

Булінг в школі: відповідальність учнів

Учні можуть відповідати за такі дії, але лише за умови, що на момент правопорушення їм виповнилося 16 років. Якщо ж булінг вчинив неповнолітній молодше 16 років, відповідальність нестимуть його батьки або законні представники.

Кримінальну відповідальність застосовують, якщо в діях є насильство, шантаж, погрози, поширення особистої інформації або булінг призвів до трагедії. У більшості випадків притягують до кримінальної відповідальності з 16 років, але якщо дії були дуже жорстокими — з 14 років.

