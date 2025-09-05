Кабінет міністрів України унормував, що посли, які припинили дипломатичну службу, не мають права на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Це передбачено постановою уряду №1089 від 3 вересня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Постанова №1089: що відомо

Згідно з постановою №1089, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.

Рішення уряду означає, що колишні посли тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану.

Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні привілеї щодо перетину кордону.

Нове правило стосується лише тих дипломатів, які припинили службу, водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов’язків.

