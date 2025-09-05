Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон під час воєнного стану
Кабінет міністрів України унормував, що посли, які припинили дипломатичну службу, не мають права на перетин державного кордону під час воєнного стану.
Це передбачено постановою уряду №1089 від 3 вересня.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Постанова №1089: що відомо
Згідно з постановою №1089, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.
Рішення уряду означає, що колишні посли тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану.
Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні привілеї щодо перетину кордону.
Нове правило стосується лише тих дипломатів, які припинили службу, водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов’язків.