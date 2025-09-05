На Куп’янському напрямку наземний роботизований комплекс врятував життя воїну 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу ДШВ. Це сталося у смузі відповідальності підрозділу.

Біля Куп’янська робот врятував військовому життя

Як розповіли у 77 аеромобільній бригаді ДШВ, під час переміщення на пікапі до власних позицій група десантників потрапила під атаку ворожих FPV-дронів. Унаслідок удару машина була знищена, а бійці – поранені. Один із десантників дістав важкі ушкодження.

Наземний роботизований комплекс, що доставляв провізію на передову, якраз працював неподалік. Коли НРК виконав логістичне завдання і був порожній, його направили до місця обстрілу ворожими FPV. Таким чином, наземний дрон став єдиним шансом для евакуації важкопораненого побратима.

Десантники завантажили його на платформу, а робот довіз пораненого до медиків.

Як наголосили у 77 ОАеМБр, якби допомога запізнилася хоча б на 10–15 хвилин, врятувати життя воїна було б неможливо.

До того ж, евакуація важкопораненого десантника була знята з дрона та камери НРК.

Друзі ДШВ – як підтримати українських десантників

Друзі ДШВ – це онлайн-платформа, де кожен охочий може зробити внесок на підтримку Десантно-штурмових військ.

Проєкт створено для стабільної та довготривалої допомоги українським захисникам, щоб вони мали сучасні дрони, комплекси РЕБ та інше необхідне озброєння для виконання бойових завдань.

Власною участю можна продемонструвати, що українська армія – це сила та мотивація. Щоб приєднатися до Десантно-штурмових військ, достатньо подати заявку на сайті та пройти підготовку.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

