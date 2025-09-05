Україна готова постачати на територію Словаччину газ і нафту, якщо вони будуть не російського походження, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про постачання газу та нафти до Словаччини

Україна готова до постачання газу і нафти на територіїю Словаччини, однак лише у тому випадку, якщо вони не російського походження.

– Ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на територіїю Словаччини. І я сказав відверто прем’єр-міністру, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Тому що у нас війна, – сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зеленський підкреслив, що в Україні завжди був профіцит енергетики, і не зважаючи на російські атаки нашої енергосистеми, Україна навіть під час війни допомагала Молдові.

За його словами, якщо б не обстріли РФ, то Україна, якщо необхідно, у цьому напрямку допомагала б всім, зокрема і Словаччині.

– Що стосується України, Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб’єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась, але просто терпіти в темряві ніхто не буде, – резюмував він.

Нагадаємо, що Зеленський раніше повідомив про результати зустрічі з Фіцо, зазначивши, що було обговорено важливе питання енергетичної незалежності Європи. Він наголосив, що у російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього.

