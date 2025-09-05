У ніч на 5 вересня (із 18:00 4 вересня) російські окупанти атакували Україну 157 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, а також шістьма зенітними ракетами С-300 та ракетою Х-59.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака України

Дрони ворог запускав із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське, що в окупованому Криму.

Зенітні керовані ракети С-300 росіяни запустили із Курської області, а керовану авіаційну ракету Х-59 — із Воронезької.

Станом на 09:00 наші сили протиповітряної оборони збили та подавили 121 ворожий БпЛА типу Shahed та імітатори на Півночі та Сході України.

На жаль, зафіксовано влучання семи ракет та 35 ударних дронів на 10 локаціях.

– Ще один ворожий БпЛА – в повітрі, – зауважили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

