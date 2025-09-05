Ніхто не відмовляється від санкційного тиску на Росію, зокрема і США, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент України під час брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою на Закарпатті заперечив, що є можливість, що США відмовляться через санкційні обмеження тиснути на РФ.

– Домовились, що європейські та американські команди на рівні відповідного персоналу найближчими днями скоординують спільні санкційні дії. Тобто це говорить про те, що ніхто не відмовляється від тиску через санкції, – зазначив Зеленський у відповідь на прохання журналіста прокоментувати інформацію кількох західних ЗМІ, які повідомили, що нібито президент США Дональд Трамп під час розмов з європейськими лідерами повідомив, що не збирається запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Нагадаємо, що раніше видання Wall Street Journal писало, що, попри домовленості з європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп не взяв на себе чітких зобов’язань щодо нових санкцій проти Росії.

