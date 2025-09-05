Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до контактів з президентом України Володимиром Зеленським, але великого сенсу в такій зустрічі не бачить.

Про це президент Росії заявив під час виступу на Східному економічному форумі.

Путін запросив Зеленського до Москви: що відомо

— Україна просить про контакти з РФ, я готовий до цих контактів, але сенсу великого не бачу, домовитися з Україною буде неможливо, – заявив глава Кремля.

Водночас він повідомив, що все одно готовий до зустрічі та до її забезпечення, якщо представники України приїдуть до Росії.

— Україна хоче зустріч, я готовий, приїжджайте, ми забезпечимо умови для роботи й безпеку, – зазначив Путін.

Диктатор також заявив, що досі з РФ на серйозному рівні ніхто не обговорював домовленості про завершення війни в Україні.

Раніше Путін уже заявляв, що він не виключає зустрічі з Зеленським, але водночас засумнівався в сенсі переговорів.

Тоді ж диктатор повідомив, що український президент може приїхати в Москву на зустріч.

На пропозицію відвідати Москву Зеленський відповів, що не збирається погоджуватися на умови глави Кремля, фактично відхиливши ідею переговорів на російській території.

