Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 5 вересня: мінус 810 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 5 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 840 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 290-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 086 220 вбитими і пораненими.
Втрати ворога на 5 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб;
- танків – 11 159 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 243 (+2);
- артилерійських систем – 32 435 (+50);
- РСЗВ – 1 480 (+1);
- засобів ППО – 1 216 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222);
- крилатих ракет – 3 664;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 831 (+139);
- спеціальної техніки – 3 956.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
