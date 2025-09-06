З 2022 року в межах примусового політичного виховання близько 50 тис. українських дітей відвідали так звані патріотичні сесії в 116 російських університетах.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Примусове патріотичне виховання українських дітей

Молодіжна організація Міністерства оборони Росії Юнармія та молодіжна організація Кремля Рух перших є одними з тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам та прищеплюють проросійську та антиукраїнську пропаганду.

За даними британської розвідки, російська освіта своєю метою ставить протидію так званому екстремізму. Цей термін у Росії має доволі широке поняття. Наприклад, у посібнику Міносвіти 2022 року під назвою Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі стверджується, що вираз Слава Україні є ознакою екстремізму.

З 2022 року російська влада проводить так звану програму Університетські сесії – українських дітей з окупованих територій відвозять до російських університетів на “патріотичну” освіту.

Такі сесії мають на меті виховання у дітей антиукраїнських поглядів, а також прославляти російські військові подвиги.

З 2022 року близько 50 тис. українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) відвідали ці сесії в 116 російських університетах.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія призиває до своєї армії молодих українців, як тільки їм виповнюється 18 років. Багатьох із них викрали ще дітьми з тимчасово окупованих територій України. Деяких змушують безпосередньо брати участь у бойових діях проти власного народу.

