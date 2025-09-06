РФ перекинула під Покровськ сили для “вирішального прориву” на Донбасі, повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

РФ перекинула під Покровськ сили для прориву

Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого “вирішального прориву” із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ залишається ключовою та незмінною метою противника.

Як зазначив десантник, останніми тижнями противник намагається просочитися якомога глибше у Покровськ – поодинці чи невеликими групами, уникаючи прямого бойового зіткнення з українськими захисниками.

Зараз дивляться

– Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитися до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях і розширити межі “сірої зони”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одночасно на флангах противник посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи та оточити Покровську агломерацію.

Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику, вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі та повністю контролює оборону визначених рубежів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.