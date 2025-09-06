Уряд планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

Як проінформувала Юлія Свириденко на зустрічі з підприємцями Закарпаття, урядовий законопроект полегшить українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

– Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік, — зазначила прем’єр-міністр.

Крім того, на зустрічі говорили про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні, зокрема:

для підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн.

для активного розвитку індустріальних парів, держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури.

програма 5-7-9 дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн.

продовжується фінансування грантів на розвиток переробної промисловості – до 8 млн грн на обладнання.

– Розширюємо дію програм часткової компенсації вартості української техніки – 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати, – зазначила Свириденко.

До того ж, вона поспілкувалася з представниками американського виробничого бізнесу, чиї підприємства розташовані на Закарпатті. Зокрема подякувала компанії Flex за збережені життя працівників під час обстрілу, які дотрималися правил безпеки і вчасно спустились в укриття.

