Міністерство оборони підтримало позицію комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору скасують

Як зазначають у Міноборони, запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання для українських військових.

– Це фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони вважають, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами Верховної Ради України.

Там стверджують, що дисципліна в армії має базуватися не на покаранні, а справедливості. У Міноборони заявили, що послідовно виступають за те, щоб військові, які захищають Україну, могли захистити свої права.

Міністерство та парламентарі досягли домовленості про підтримку поданого до парламенту президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту Про військового омбудсмана, крім пункту про посилення відповідальності військових за непокору.

Згідно із законопроєктом, Офіс військового омбудсмана стане допоміжним органом при президентові України. Сам військовий омбудсман буде цивільною особою, яка матиме довіру захисників та родин, а також стане на захист прав:

військовослужбовців усіх Сил оборони України;

поліцейських, залучених у бойових діях;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони вважають, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для захисників.

