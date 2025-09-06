У дослідницькому центрі Юліха у Німеччині відкрили суперкомп’ютер JUPITER, який є першим у Європі, що подолав екзафлопсний бар’єр потужності.

У Німеччині представили перший суперкомп’ютер Європи

У дослідницькому центрі Юліха у Німеччині відкрили суперкомп’ютер JUPITER, який здатен виконувати понад один квінтильйон операцій на секунду, повідомила пресслужба Європейської комісії.

Суперкомп’ютер повністю працює на відновлюваній енергії, має передові системи охолодження й утилізації тепла. JUPITER очолив світовий рейтинг енергоефективності Green500.

Зараз дивляться

Комплекс Jupiter займає площу понад 2300 кв. м і складається з приблизно 50 модулів-контейнерів. Наразі він за швидкістю є четвертим суперкомп’ютером у світі.

Машина здатна запускати кліматичні й погодні моделі з кілометровою роздільною здатністю, що дозволяє точніше прогнозувати екстремальні явища — від хвиль спеки до повеней. До того ж, JUPITER підтримає майбутню європейську фабрику штучного інтелекту (JAIF), яка навчатиме великі мовні моделі для генеративного ШІ.

Інвестиції у JUPITER склали 500 млн євро. Це спільний проєкт ЄС та Німеччини в межах EuroHPC. Він є частиною ширшої стратегії створення мережі гігафабрик штучного інтелекту, які забезпечуватимуть промисловість і науковців обчислювальними потужностями для розробки нових моделей і технологій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.