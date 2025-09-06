В Україні наразі дислокується приблизно 700 тисяч російських військових.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

Скільки російських військових перебуває на території України

На сьогодні в Україні присутні регулярні російські підрозділи, сили підтримки, спецслужби та Росгвардія.

За його словами, найбільше угруповання зосереджене в Донецькій області, що свідчить про пріоритет російських окупантів саме на цьому напрямку.

Юсов також прокоментував повідомлення щодо можливої присутності на території України військових із КНДР, наголосивши, що вони перебувають лише на території Росії.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія активно перекидає свої підрозділи в Донецьку область, готуючись до наступу восени.

Як зазначають аналітики ISW, на Покровському напрямку зафіксовано прибуття підрозділів із Курської області, зокрема 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

РФ перекидає свої війська у Донецьку область, зокрема елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні війська (ПДВ), які прибули з півночі Сумської області та Херсонського напрямку.

