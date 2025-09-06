Бійці підрозділу Братство зі складу спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України зірвали плани російських окупантів прорватися до кордонів Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомлення ГУР Міноборони.

Бійці ГУР знищують укриття ворога

За даними наших військових, загарбники малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях, щоб накопичити сили для подальших атак на позиції українських оборонців.

Бійці підрозділу Братство за допомогою дронів із вибухівкою знищили низку таких споруд-укриттів.

— Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками Братства, — йдеться у повідомленні ГУР.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви російського командування щодо успішності сезонної наступальної кампанії. Так, росіянам не вдалося взяти під контроль жодного великого міста. Крім того, ворог не контролює повністю жодної області.

З початку 2025 року у боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російські окупанти втратили майже 210 тис. солдатів убитими та пораненими.

Цього року лише в операційній зоні угруповання Курськ Сили оборони ліквідували 19 080 російських солдатів, ще понад 25 тис. окупантів дістали поранення.

