З 12 вересня 2025 року прямі поїзди з Ужгорода курсуватимуть до Братислави (Словаччини), Відня (Австрія) та Будапешта (Угорщина). Продаж квитків відкрили 5 вересня.

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправлення із Ужгорода о 08:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправлення з Ужгорода о 08:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Із запровадженням нового розкладу у грудні передбачені зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема нічними.

Тож пасажири зможуть виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода й одразу продовжити подорож європейським поїздом без пересадок.

