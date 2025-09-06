У гарантіях безпеки для України є змістовні речі на землі, у небі, на морі, а також у кіберпросторі, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про гарантії безпеки для України

Голова держави у своєму вечірньому відеозверненні оцінив тиждень, як дуже результативний.

– Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія – це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень. Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії, – наголосив Зеленський.

За його словами, найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України.

– А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії, – сказав президент

Він додав, що багато цих компонентів були погоджені з партнерами за основу.

