РФ через українські дрони змінює тактику на фронті, тепер окупанти намагаються прориватися по одному та знаходити місця, в яких можна сховатися, пише The Guardian.

Українські дрони змушують окупантів змінювати тактику

Якщо раніше російські загарбники намагалися невеликими групами атакувати українські позиції на фронті, застосовуючи бронетехніку, то зараз змінили тактику. Окупанти пробираються поодинці пішки, уникаючи українських дронів на полі бою та знаходять місця, аби сховатися, розповів заступник командира 108 окремого штурмового батальйону Вовки Да Вінчі з позивним Афер, пише The Guardian.

Він зазначив, що така російська тактика є більш виснажливою для наших військових, оскільки атаки, які раніше могли відбуватися один-два рази на день, тепер не закінчуються. Під невеликим укриттям загарбники намагаються зібрати групу з 10 осіб та бити по українських позиціях.

За словами Афера, Росії це дорого коштує, за добу українські військові знищили 11 осіб. Оскільки така тактика є вбивчою для самих окупантів, то, швидше за все вони виконують такі накази, бо бояться власних офіцерів.

Як пише The Guardian, розвідувальні безпілотники стежать за випаленою лінією дерев на захід від Покровська. За словами Афера, дуже небезпечно навіть на хвилину відволіктися від спостереження.

– Розвиток дронів FPV (first person view), дистанційно керованих за допомогою вбудованої камери, досяг такого рівня, що так звана зона ураження тепер простягається на 12-14 км за лінією фронту – це відстань, на яку може вразити дрон вартістю $500, що летить зі швидкістю до 60 миль на годину (96 км/год. – Ред.), – пояснили у матеріалі.

Як зауважує Афер, це означає, що вся логістика, яку здійснюють українські військові, відбувається або пішки, або за допомогою наземних безпілотників. До того ж, наземні безпілотники також рятують життя.

– Вчора вночі ми евакуювали пораненого чоловіка з двома зламаними ногами і пораненням у грудях, – розповів заступник командира батальйону.

Водночас, як пише The Guardian, обидві сторони конфлікту здатні з FPV-дронів перехоплювати сигнали один одного. Після виявлення завдання оператора – знайти радіочастоту, яку використовує безпілотник, та за допомогою перешкодотворювачів знерухомити.

– Ми перехоплюємо близько 70%, – сказав керівник команди Олександр, чий позивний Шоні.

Однак військовий визнав, що окупанти досягають подібного рівня успіху.

– Зараз це війна дронів, і є щит, і є меч. Ми – щит, – зауважив Олександр.

Як каже інший боєць Шон, який теж є оператором дронів у Вовках Да Вінчі, один пілот БпЛА здатен виконати 20 місій за 24 години.

– Оскільки росіяни ведуть наступ, основною ціллю є їхня піхота, – каже він.

Шоні відверто визнає, що за цей час він “вбиває щонайменше трьох російських солдатів” у смертельній боротьбі між землею і повітрям”, додають у матеріалі.

