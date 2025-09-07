Загадкові синці на руці президента США Дональда Трампа змусили багатьох людей замислитися, чи не є це чимось серйозним.

Експерти з судинних захворювань дали свій висновок щодо цього.

Синці на руці Трампа: що кажуть медики

Фахівці в галузі охорони здоров’я з Центру відновлення вен (CVR) пояснюють, що, хоча синці – звичайне і доброякісне явище, певні зміни кольору шкіри можуть бути ознакою чогось набагато серйознішого.

– Багато пацієнтів звертаються до нас через кілька тижнів після того, як помітили: те, що вони вважали простим синцем, насправді було ранньою ознакою захворювання вен або навіть тромбу, – розповіла фахівець із вен в CVR Памела Кім.

За словами експертів, синці зазвичай виникають після травми і з часом змінюють колір: спочатку вони червоні або фіолетові, а потім у міру загоєння стають зеленими, жовтими або коричневими.

Тромби (наприклад, тромбоз глибоких вен) часто залишаються червоними, набряклими і болісними, не змінюючи кольору, і можуть виникнути взагалі без будь-якої травми.

Синці на ногах можуть з’являтися спонтанно через ослаблені або варикозні вени, іноді супроводжуючись болем або набряком.

Додаткові симптоми, які повинні спонукати до медичного обстеження:

постійний набряк або жар в кінцівці;

незвичайна болісність без чіткої причини;

зміна кольору шкіри, яка не зникає;

видима опуклість або ущільнення під шкірою

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), щорічно сотні тисяч людей страждають від утворення тромбів, причому багато з них помирають від таких ускладнень, як тромбоемболія легеневої артерії.

Неправильна діагностика або затримка в лікуванні, особливо якщо тромби плутають із синцями, можуть бути смертельно небезпечними.

Що ж до президента Трампа, то синці на його руці потенційно пов’язані із захворюванням системи кровообігу.

– Хронічна венозна недостатність може вразити як президента, так і будь-яку іншу людину. Вона зачіпає мільйони американців, – попередили експерти.

Якщо ви не впевнені, чи є пляма на нозі або тілі просто синцем або чимось серйознішим, не відкладайте, негайно зверніться по медичну допомогу до лікаря. Рання діагностика може врятувати життя.

Джерело: Express

