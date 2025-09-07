Синці на руці Трампа: яке захворювання може бути у президента США
- Експерти пояснили, які стани можуть маскуватися під синці на шкірі.
- Медики назвали, як розрізнити синці та можливі тромби.
- Фахівці наголосили на ризиках запізнілої діагностики венозних захворювань.
Загадкові синці на руці президента США Дональда Трампа змусили багатьох людей замислитися, чи не є це чимось серйозним.
Експерти з судинних захворювань дали свій висновок щодо цього.
Синці на руці Трампа: що кажуть медики
Фахівці в галузі охорони здоров’я з Центру відновлення вен (CVR) пояснюють, що, хоча синці – звичайне і доброякісне явище, певні зміни кольору шкіри можуть бути ознакою чогось набагато серйознішого.
– Багато пацієнтів звертаються до нас через кілька тижнів після того, як помітили: те, що вони вважали простим синцем, насправді було ранньою ознакою захворювання вен або навіть тромбу, – розповіла фахівець із вен в CVR Памела Кім.
За словами експертів, синці зазвичай виникають після травми і з часом змінюють колір: спочатку вони червоні або фіолетові, а потім у міру загоєння стають зеленими, жовтими або коричневими.
Тромби (наприклад, тромбоз глибоких вен) часто залишаються червоними, набряклими і болісними, не змінюючи кольору, і можуть виникнути взагалі без будь-якої травми.
Синці на ногах можуть з’являтися спонтанно через ослаблені або варикозні вени, іноді супроводжуючись болем або набряком.
Додаткові симптоми, які повинні спонукати до медичного обстеження:
- постійний набряк або жар в кінцівці;
- незвичайна болісність без чіткої причини;
- зміна кольору шкіри, яка не зникає;
- видима опуклість або ущільнення під шкірою
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), щорічно сотні тисяч людей страждають від утворення тромбів, причому багато з них помирають від таких ускладнень, як тромбоемболія легеневої артерії.
Неправильна діагностика або затримка в лікуванні, особливо якщо тромби плутають із синцями, можуть бути смертельно небезпечними.
Що ж до президента Трампа, то синці на його руці потенційно пов’язані із захворюванням системи кровообігу.
– Хронічна венозна недостатність може вразити як президента, так і будь-яку іншу людину. Вона зачіпає мільйони американців, – попередили експерти.
Якщо ви не впевнені, чи є пляма на нозі або тілі просто синцем або чимось серйознішим, не відкладайте, негайно зверніться по медичну допомогу до лікаря. Рання діагностика може врятувати життя.
Джерело: Express