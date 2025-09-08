Головний економічний радник Індії Ананта Нагесваран повідомив, що 50% тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп, можуть призвести до скорочення валового внутрішнього продукту Індії на піввідсотка уже цього року.

Чому тарифи Трампа можуть скоротити ВВП Індії

Як пояснив головний економічний радник, ці тарифи є найвищими в Азії. Найбільшої шкоди вони завдадуть трудомістким підприємствам, серед яких текстильна та ювелірна промисловості.

Це пов’язано з тим, що саме США є найбільшим експортним ринком Індії.

Зараз дивляться

Наразі Нагесваран погоджується з прогнозом індійського уряду щодо зростання ВВП на рівні 6,3-6,8% за фінансовий рік, що закінчується в березні 2026 року.

Цьому посприяло сильне зростання економіки у квітні-червні, а також ключові чинники, серед яких нещодавнє зниження податків та низька інфляція.

– Я сподіваюся, що додатковий штрафний тариф – це короткочасне явище. Залежно від того, як довго він триватиме навіть у цьому фінансовому році, він може призвести до впливу на ВВП десь від 0,5% до 0,6%, – сказав радник в інтерв’ю Bloomberg.

Проте він визнав, що якщо тарифна невизначеність пошириться на наступний фінансовий рік, вплив буде “більшим”, а це призведе до значного ризику для Індії.

Видання зазначило, що за період квітня-червня економіка Індії прискорилась на 7,8%. Це стало найшвидшим темпом більше ніж за рік.

Економічний радник наголосив, що нещодавнє скорочення споживання та прямих податків, а також інфляція на восьмирічному мінімумі, є ключовими факторами сприяння економіці, оскільки вони сприятимуть зростанню доходів населення та витрат.

Минулого тижня Індія знизила податок на товари та послуги на більшість предметів повсякденного вжитку, намагаючись стимулювати попит. Нагесваран очікує, що податкова реформа збільшить ВВП на 0,2%-0,3%.

Нью-Делі сподівається, що цього року Індія досягне цільового показника дефіциту бюджету в 4,4%, а значні виплати центральному банку та продаж активів допоможуть пом’якшити будь-який дефіцит доходів.

Нагадаємо, минулого місяця Трамп подвоїв тарифи на індійські товари до 50% у якості покарання за купівлю російської нафти. Ці тарифи є найвищими в Азії, що робить індійські товари неконкурентоспроможними порівняно з такими виробничими конкурентами, як В’єтнам та Бангладеш.

США є найбільшим експортним ринком Індії, і очікується, що тарифи найбільше завдадуть шкоди трудомістким підприємствам, – таким, як текстильна та ювелірна промисловість.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.