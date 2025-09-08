Щоб отримати посвідчення водія в Україні, потрібно враховувати не лише знання правил дорожнього руху та складання іспитів, а й вік, з якого дозволено керувати різними видами транспорту. Для кожної категорії транспортних засобів встановлені мінімальні вікові обмеження для водіїв.

Про мінімальні та максимальні вікові обмеження для водіїв в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Вікові обмеження для водіїв у 2025 році

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що посвідчення видають відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами (постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340).

Які вікові обмеження для водіїв в Україні:

Для того, щоб керувати мопедами, моторолерами (категорія А1) та мотоциклами (категорія А), потрібно досягти віку 16 років.

Керувати легковими автомобілями до 3,5 т (категорія В), а також квадро- та трициклами (категорія В1) дозволяється з 18 років. З цього ж віку можна отримати права на керування вантажними автомобілями: до 7,5 т (категорія С1) та від 7,5 т (категорія С).

Водіям, які планують керувати автобусами (категорії D1 та D) або трамваями та тролейбусами (категорія Т), необхідно досягти віку 21 року. При цьому, для категорій D1 та D обов’язковою умовою є наявність вищої категорії.

Составами транспортних засобів з тягачем (категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE) можна керувати з 19 років, якщо водій уже має право керувати транспортними засобами відповідних категорій (B, C1, C, D1 або D), але сам тягач не належить до зазначених категорій.

До якого віку можна керувати авто

Наразі не встановлено максимальної межі, до якого віку можна керувати автомобілем в Україні, однак діє система обов’язкових медичних оглядів:

до 55 років – раз на 10 років,

у віці 55–75 років – раз на 3 роки,

після 75 років – раз на 2 роки.

Медичні довідки необхідні під час отримання та продовження водійського посвідчення. Якщо лікарі виявляють протипоказання, права можуть обмежити або анулювати, незалежно від віку водія.

