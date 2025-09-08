У серпні Росія окупувала частину української території, але темпи захоплень дещо сповільнилися. Аналітики DeepState проаналізували, скільки територій було під контролем ворога та як змінилася ситуація порівняно з попереднім місяцем.

Скільки території окупувала Росія у серпні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території Україна втратила у серпні

Аналітики DeepState повідомили, що у серпні темпи окупації нарешті знизилися до 18%, що відповідає приблизно 464 кв. км, захоплених противником.

У попередньому місяці рівень окупованої території досягав 19% всієї площі України. Востаннє окупанти фіксували такий показник ще 3 жовтня 2022 року, перед контрнаступом Сил оборони на Дудчани.

Скільки території окупувала РФ у серпні: динаміка

Якщо оцінювати динаміку за 2 роки та 11 місяців, приріст окупованих територій фактично дорівнює нулю. Водночас можна відзначити, що на Сході країни одночасно втрачено приблизно стільки ж територій, скільки було звільнено на правому березі Херсонщини за цей період.

Скільки території втратила Україна у серпні на різних напрямках

Цього разу проведено аналіз кореляції штурмових дій та втрати територій за напрямками:

Новопавлівський — 38% від загальної площі (16% штурмових дій за місяць)

Лиманський — 27% (17% штурмових дій)

Покровський — 19% (33% штурмових дій)

Торецький — 9% (6% штурмових дій)

Сіверський — 3% (4% штурмових дій)

Краматорський — 3% (3% штурмових дій)

Запоріжжя — 1% (1% штурмових дій)

Куп’янський — 0,4% (5% штурмових дій)

Сумський — 0% (7% штурмових дій)

Ситуація залишається схожою на липень. За цією кореляцією, найбільш ефективними для противника є Покровський та Сумський напрямки, адже тут для досягнення успіху доводиться проводити штурми частіше.

Найбільш проблемним залишається Новопавлівський напрямок, де ворог досягає успіхів із меншими втратами. Також складнощі з’явилися на Лиманському напрямку через значні втрати в Серебрянському лісі.

