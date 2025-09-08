Сирський заявив, що РФ переважає триразово у силах і засобах, місцями – в 4-6 разів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі противник має триразову перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати у чотири-шість разів.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Сирський про ситуацію на фронті
Олександр Сирський висловив вдячність українським офіцерам, сержантам та солдатам. Зазначивши, що їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів.
– Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів, – зазначив він.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в серпні противник розраховував здобути стратегічну перевагу, здійснити прорив і оточення українських військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, а також планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Водночас він зауважив, що ЗСУ не допустили реалізації цих намірів: росіяни були змушені відкласти наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.
Сирський повідомив, що в серпні основні зусилля ЗСУ були зосереджені на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат.
За його словами, доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, таких як Лиманський, Добропільський, Покровський і Новопавлівський, застосовувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, захищати українські міста від ударів ворожих ракет і дронів та завдавати ударів углиб Росії.