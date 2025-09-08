Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі противник має триразову перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати у чотири-шість разів.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Сирський про ситуацію на фронті

Олександр Сирський висловив вдячність українським офіцерам, сержантам та солдатам. Зазначивши, що їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів.

Зараз дивляться

– Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів, – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в серпні противник розраховував здобути стратегічну перевагу, здійснити прорив і оточення українських військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, а також планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Водночас він зауважив, що ЗСУ не допустили реалізації цих намірів: росіяни були змушені відкласти наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

Сирський повідомив, що в серпні основні зусилля ЗСУ були зосереджені на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат.

За його словами, доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, таких як Лиманський, Добропільський, Покровський і Новопавлівський, застосовувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, захищати українські міста від ударів ворожих ракет і дронів та завдавати ударів углиб Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.