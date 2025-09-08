У вівторок, 9 вересня, депутати Європарламенту та глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас обговорять гарантії безпеки для України, а також шлях країни до членства в Євросоюз.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

Так, під час сесії Європарламенту 8-11 вересня у Страсбурзі євродепутати обговорять підготовку гарантій безпеки для України. 9 вересня о 10:00 за Києвом розпочнуться дебати з Каєю Каллас щодо цих гарантій.

9 вересня депутати заслухають звіт комітету із питань закордонних справ, в якому закликають уряд України не збавляти темпів реформ на шляху до членства в ЄС. З 13:30 до 14:30 відбудеться голосування за резолюцію з оцінкою реформ України на шляху до ЄС.

У середу, 10 вересня, о 10:00 президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернеться до Європарламенту з промовою Про становище Союзу (​​State of the Union).

– Це – знакова подія для європейської демократії, під час якої президентка Європейської комісії представить поточний стан справ, досягнення за час її мандату, а найважливіше і найцікавіше для всіх вас – оголосить нові цілі та політики на найближчі роки, – заявив заступник президентки Єврокомісії Олоф Гілл.

4 вересня президент Володимир Зеленський на пресконференції у Парижі заявив, що окремим пунктом гарантій безпеки прописано членство України в Євросоюзі.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, під час саміту Коаліції охочих 26 країн світу погодилися надати свої війська для розгортання миротворчого контингенту або ж надати засоби захисту. Також Коаліція охочих погодилася надати Україні ракети великої дальності.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що є базова рамка гарантій безпеки – країни Коаліції охочих продовжать свою роботу над ними, і всі кроки мають бути погоджені зі Сполученими Штатами.

