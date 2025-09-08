Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко порадив українцям підготуватися на випадок можливих відключень електроенергії восени через обстріли російських агресорів.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Ризики для енергосистеми після атак Росії

За словами Коваленка, осінь є “трохи тривожною порою” для енергетиків.

Він додав, що ніхто не знає, що буде цієї осені, проте останні російські обстріли не додали оптимізму в цьому питанні.

– У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак, – зазначив керівник Yasno.

Він закликав бізнеси та населення “не розслаблятися” і також підготуватись до усіх можливих сценаріїв.

Зокрема населенню радять запастись пауербанками та ліхтариками і перевірити їхню справність, підживлювати усі гаджети та батареї, продумати, що робити, якщо світла не буде якийсь час та тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнеси, в свою чергу, закликали провести техогляд генераторів і установок резервного живлення, розглянути можливість підключення систем безперебійного живлення (ДБЖ).

– І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати, – зазначено в повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

