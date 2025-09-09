Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що питання вступу України до НАТО слід відкласти до завершення війни, щодо членства в Євросоюзі – дискусії на цю тему також передчасні.

Про це він заявив в інтерв’ю литовському телекану LRT.

Навроцький про членство України в НАТО і ЄС

– Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни, тому це обговорення слід відкласти, це просто неможливо, – наголосив він.

Говорячи про майбутнє України в Євросоюзі, Навроцький нагадав, що процеси вступу Польщі і Литви тривали багато років, і багато чого потрібно було враховувати.

– Звісно, я вважаю, що Україна має в майбутньому бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинська чи західна цивілізація. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в ЄС є передчасною, – зауважив президент Польщі.

Водночас зауважив, що поляки першими, хто надав Україні значну підтримку у вигляді військової техніки та прийняли мільйон українців.

– Тож ми, поляки, вважаємо, що виконали урок солідарності якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад РФ, – резюмував польський лідер.

Реакція МЗС України на заяву Навроцького

Там кажуть, що взяли до уваги заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Євросоюзі.

– Виходимо з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з ЄС, – кажуть у дипломатичному відомстві.

І нагадали, що учасники Коаліції охочих погодилися з тим, що євроатлантичне майбутнє є однією з гарантій безпеки для Києва.

– Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не перебільшення, а сучасні реалії. Наголошуємо, що ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі, – мовиться у заяві.

Тому в МЗС переконані, що обговорення цього питання не є передчасним, навпаки – воно стратегічно необхідне у контексті агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки.

– Високо цінуємо продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян… Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети – повноправного членства в ЄС і НАТО, – підсумували дипломати.

