Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав увесь цивілізований світ засудити авіаудар РФ по селу Ярова Донецької області 9 вересня.

Реакція МЗС на удар Росії по селу Ярова

– Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів, – наголосив дипломат.

За його словами, Україна вже інформує своїх партнерів та міжнародні організації про деталі цього злочину.

– І ми очікуємо на потужну реакцію. Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства. Російська пропаганда заявляє, що “рятує” людей у Донецькій області, але насправді – скидає масовані авіабомби на мирних жителів, які прийшли отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування, – додав Сибіга.

Він зауважив, що руйнівний санкційний тиск і додаткова підтримка оборони та стійкості України здатні зупинити російський терор.

Внаслідок удару по селу Ярова Донецької області вдень 9 вересня загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж поранено.

РФ підступно вдарила у момент, коли видавались пенсії.

