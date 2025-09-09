Очікуємо на рішучу реакцію партнерів: Сибіга про удар РФ по Яровій
Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав увесь цивілізований світ засудити авіаудар РФ по селу Ярова Донецької області 9 вересня.
Реакція МЗС на удар Росії по селу Ярова
– Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів, – наголосив дипломат.
За його словами, Україна вже інформує своїх партнерів та міжнародні організації про деталі цього злочину.
– І ми очікуємо на потужну реакцію. Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства. Російська пропаганда заявляє, що “рятує” людей у Донецькій області, але насправді – скидає масовані авіабомби на мирних жителів, які прийшли отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування, – додав Сибіга.
Він зауважив, що руйнівний санкційний тиск і додаткова підтримка оборони та стійкості України здатні зупинити російський терор.
Внаслідок удару по селу Ярова Донецької області вдень 9 вересня загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж поранено.
РФ підступно вдарила у момент, коли видавались пенсії.