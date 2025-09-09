Російські війська продовжують вбивати людей в Україні. Жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів, оскільки російський диктатор Володимир Путін сприймає це як дозвіл воювати далі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 9 вересня.

Зеленський про удар РФ по селищу Ярова

– Сьогодні був жахливий удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, і точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії, – сказав Зеленський.

За його словами, вже відомо про загибель 24 людей та поранення ще 19 осіб, яким надають необхідну медичну допомогу.

Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях, заявив Зеленський.

Він звернув увагу, що росіяни продовжують вбивати, тому жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів.

На його думку, саме це російський диктатор Володимир Путін сприймає як дозвіл воювати далі, якщо немає тиску та достатньо сильних дій у відповідь.

Зеленський переконаний, що російська економіка та РФ як держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають та завдають таких ударів.

Зеленський про відмову РФ від припинення вогню

Ще з лютого 2025 року росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню, заявив президент України.

За його словами, тижнями Росія не може та не хоче сказати щось конкретне у відповідь Сполученим Штатам Америки про формат зустрічі лідерів.

Він наголосив, що Росія вкладається тільки у війну, тому потрібна сила у відповідь.

Українська сторона говорить про посилення нашої ППО – потрібні швидші рішення щодо систем, ЗРК Patriot передусім, сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто в цьому підтримує Україну. Він наголосив, що зустріч Рамштайн на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Зеленський зазначив, що вересень має бути результативним для цієї програми. Він подякував кожній країні, з якою Україна нарощує двосторонню співпрацю. Усе, що дає більше можливостей захищати життя, має значення, переконаний глава держави.

Зеленський про санкції проти РФ

Важливо, щоб надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії. Українська команда працює із європейцями, американцями, країнами G7 на всіх рівнях: уряду та Офісу президента, сказав Зеленський.

За його словами, є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та усіх спробах завершити війну.

– І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке ударило б відчутно та без затримок саме по російській воєнній машині – по тих галузях і сферах, які впливають на агресію, – звернув увагу президент.

На його думку, відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами.

Сьогоднішнє вбивство росіянами українців у Яровій, які просто очікували пенсії, є злочином із будь-якого погляду.

– У таких питаннях – про життя людей – немає поділу на Захід і Схід, на ліберальні демократії чи будь-які інші. Для всіх людей – це вбивство, очевидно, – вважає глава держави.

Він вважає, що кожен, хто заявляв, що війну треба завершувати, повинен на таке реагувати, зокрема Китай, Індія, Латинська Америка, Японія, Європа, арабські країни, Сполучені Штати Америки чи будь-хто інший.

Президент говорив із прем’єр-міністром Норвегії. За словами Зеленського, українська сторона дуже цінує його підтримку та дякує за співчуття.

– Хочу подякувати також Антоніу Кошті, єврокомісарам, іншим, хто вже висловився. Разом треба визначити такий шлях тиску Росії, який може стати шляхом до закінчення війни. Інших шляхів немає. Дякую всім, хто достатньо рішучий. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував глава держави.

