Наразі не знайдено зброю, з якої вбили колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України Андрія Парубія.

Про це заявив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець.

Вбивство Парубія: чому не знайдено зброю

За словами заступника керівника прокуратури, зараз тривають пошуки зброї, з якої було вбито Андрія Парубія у суботу, 30 серпня.

Зараз дивляться

– Люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (залишив зброю, – Ред.). Це ділянка лісової місцевості, – сказав Уманець.

Він розповів, що на місці злочину знайдено вісім гільз. Чотири влучили у тіло Андрія Парубія.

У понеділок, 1 вересня, у Хмельницькій області затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова.

Він зізнався у вбивстві Андрія Парубія, назвавши причиною помсту. За словами підозрюваного у злочині, його син з 2023 року вважається безвісти зниклим.

Галицький районний суд Львова перекваліфікував злочин на умисне вбивство.

Правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (Посягання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

Як розповів Уманець, після затримання підозрюваний у злочині надав свідчення, з яких у прокуратурі зробили висновок, що його мотив і умисел був спрямованим саме на замах на життя та вбивство державного діяча.

Заступник керівника Львівської обласної прокуратури пояснив, що правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний.

За його словами, наразі опрацьовується дуже великий масив інформації, зокрема перевіряються всі версії. Серед них – помста або вбивство.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, під час обшуку в квартирі підозрюваному знайшли боєприпаси та військові відзнаки, два піротехнічні вироби, 50 гільз та 85 контейнерів для пластикових гільз.

Крім цього, правоохоронці вилучили аркуш із витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металеві зірочки.

Наразі 52-річному підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Джерело : Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.