Везіння та майстерність: у ЗСУ показали відео збиття Іскандеру із зенітної установки
Бійці окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького збили російську крилату ракету Іскандер-К із зенітної гарматної установки ЗУ-23-2.
Відео унікального знищення військові показали у своєму Telegram-каналі.
Знищення Іскандера із ЗУ-23-2
Російську крилату ракету Іскандер-К бійці бригади зенітного ракетно-артилерійського дивізіону знищили під час чергової спроби російських військ атакувати українську столицю.
— Збити крилату ракету із ЗУшки, яка старша за твого батька, — це велике везіння, помножене на велику майстерність.
Хлопці, повага! — зазначили військові.
На короткому відео видно, як снайпер відстежує ціль, і вже за кілька миттєвостей відбувається ураження.
Нагадаємо, що крилатою ракетою Іскандер армія РФ вгатила й по будівлі Кабміну 7 вересня.
Бойова частина не спрацювала, імовірно, через ураження, однак зайнялося пальне.
Згідно з останніми даними, крилата ракета Іскандер, якою було атаковано Кабмін, містила понад 30 іноземних компонентів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже вже 1 294-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.