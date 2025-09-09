Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 9 вересня: мінус ще 950 окупантів і 32 артсистеми
Втрати ворога на 9 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 294-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 090 010 вбитими і пораненими.
Втрати ворога на 9 вересня 2025
- особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб;
- танків – 11 169 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 261 (+3);
- артилерійських систем – 32 577 (+32);
- РСЗВ – 1 482 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);
- крилатих ракет – 3 691;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);
- спеціальної техніки – 3 963 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
