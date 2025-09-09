Втрати ворога на 9 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 294-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 090 010 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 9 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб;
  • танків – 11 169 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 261 (+3);
  • артилерійських систем – 32 577 (+32);
  • РСЗВ – 1 482 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);
  • крилатих ракет – 3 691;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 963 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

