Втрати ворога на 9 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 294-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 090 010 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 9 вересня 2025

особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб;

танків – 11 169 (+1);

бойових броньованих машин – 23 261 (+3);

артилерійських систем – 32 577 (+32);

РСЗВ – 1 482 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);

крилатих ракет – 3 691;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);

спеціальної техніки – 3 963 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

