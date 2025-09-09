Під час ДТП загинув 24-річний український військовий з Харківщини Сергій Ганус. У квітні він повернувся в Україну після трьох років полону.

Про це голова Краснокутської громади Ірина Карабут написала у Facebook.

Смерть захисника Сергія Гануса: що сталося

Карабут повідомила, що життя українського військового обірвалось внаслідок автокатастрофи.

– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Поділяємо ваш біль і вашу втрату. Нехай Господь дає сили витримати це горе, а світла пам’ять про Сергійка назавжди залишиться у серцях земляків, – зазначила очільниця громади.

Вона додала, що захисник назавжди залишиться прикладом мужності, любові до Батьківщини, відданості рідним та друзям.

– Йому тепер завжди двадцять чотири…, – наголосила Карабут.

За її словами, Сергій Ганус народився у селі Костянтинівка Краснокутської громади.

Він брав участь в АТО, а також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Починаючи з 2022 і по 2025 роки перебував у російському полоні.

Ганус був звільнений під час обміну, який відбувся у квітні.

Нагадаємо, 19 квітня 2025 року з російського полону вдалось повернути 277 українських захисників Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя.

Фото: Ірина Карабут

