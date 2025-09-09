Захисник Сергій Ганус, який повернувся з полону у квітні, загинув у ДТП
Під час ДТП загинув 24-річний український військовий з Харківщини Сергій Ганус. У квітні він повернувся в Україну після трьох років полону.
Про це голова Краснокутської громади Ірина Карабут написала у Facebook.
Смерть захисника Сергія Гануса: що сталося
Карабут повідомила, що життя українського військового обірвалось внаслідок автокатастрофи.
– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Поділяємо ваш біль і вашу втрату. Нехай Господь дає сили витримати це горе, а світла пам’ять про Сергійка назавжди залишиться у серцях земляків, – зазначила очільниця громади.
Вона додала, що захисник назавжди залишиться прикладом мужності, любові до Батьківщини, відданості рідним та друзям.
– Йому тепер завжди двадцять чотири…, – наголосила Карабут.
За її словами, Сергій Ганус народився у селі Костянтинівка Краснокутської громади.
Він брав участь в АТО, а також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.
Починаючи з 2022 і по 2025 роки перебував у російському полоні.
Ганус був звільнений під час обміну, який відбувся у квітні.
Нагадаємо, 19 квітня 2025 року з російського полону вдалось повернути 277 українських захисників Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя.
Фото: Ірина Карабут